Die Stadt Trier testet seit Anfang August zwei neue Mülleimer, die den darin enthaltenen Müll pressen und ihren Füllstand übers Internet an die Stadtreinigung melden. Sie werden per Solarenergie betrieben. Außerdem bedanken sich die Mülleimer noch mit Applaus oder Musik, wenn jemand Müll einwirft. Mitgebracht hat die Idee Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der ähnliche Mülleimer in Triers texanischer Partnerstadt Fort Worth gesehen hatte. Das Stadtreinigungsamt testet ein Jahr lang zwei solcher Müllbehälter im Stadtgebiet. Ein Behälter kostet rund 6.500 Euro.