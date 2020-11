Die Polizei hat in einem Keller in Sindelfingen drei Kilogramm Sprengstoff gefunden. Außerdem wurden Chemikalien und Gegenstände sichergestellt, mit denen weiterer Sprengstoff hätte hergestellt werden können. Der Keller soll von einem 20-jährigen Mann genutzt worden sein. In seiner Wohnung fand die Polizei außerdem eine Pistole, Schreckschusswaffen und Munition. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Was er mit dem Sprengstoff und den Waffen wollte, ist bisher nicht bekannt.