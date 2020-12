Die Sportler des Jahres 2020 sind am Abend in Baden-Baden ausgezeichnet worden - wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr online. "Sportlerin des Jahres" ist bereits zum zweiten Mal die 26-jährige Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. Eishockey-Spieler Leon Draisaitl darf sich ab jetzt "Sportler des Jahres" nennen. Der 25-jährige spielt in der US-amerikanischen Liga NHL - und die "Beste Mannschaft" ist - zum vierten Mal - der FC Bayern München.