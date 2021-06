Jetzt sind sie wieder da, die Zuschauer, z.B. in den EM-Stadien. Streng abgezählt wie in München, "volles Haus" wie in Budapest – Besorgnis und Vorsicht variieren ziemlich, meint Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".

Mediziner in Mainz und Heidelberg haben in dieser Woche eine spektakuläre Studie vorgelegt: Fußballschauen erhöht das Risiko eines Herzinfarkts. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, werteten die Wissenschaftler Daten des Statistischen Bundesamtes aus. Ergebnis: von Mitte Juni bis Mitte Juli 2014 lag die Zahl der Krankenhauseinweisungen mit der Diagnose Herzinfarkt um 3,7, bzw. 2,1 Prozent höher als in den beiden Jahren davor.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören:

Sommer 2014 – die WM in Brasilien. Tja, da konnte man tatsächlich noch einen Herzkasper bekommen! 7:1 gegen Brasilien oder das Götze-Tor im Finale… Bei der aktuellen Europameisterschaft liegt das Herzinfarktrisiko eher irgendwo zwischen Gleitschirm-Bruchlandung und Eigentor. Hat auch einen gewissen Unterhaltungswert – aber kardiologisch gesehen ist das Risiko doch deutlich geringer…

Vielleicht liegt’s bei mir persönlich aber auch daran, dass ich es grundsätzlich nicht so mit Sport-Großereignissen habe. Und da kommen schwere Zeiten auf mich zu, denn in knapp vier Wochen wird’s ja noch viel größer: die Olympischen Spiele.

Die Jugend der Welt trifft sich in Tokio. Die Zuschauer der Welt sind pandemie-bedingt offiziell ausgeladen und treffen sich bestenfalls vor dem Fernseher. So ernst nimmt man das Corona-Virus dann doch, immerhin!

Die Olympischen Spiele 2020 sollen vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio stattfinden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/kyodo

Und für die Athleten – gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. So streng, dass die japanische Kondom-Industrie jetzt ihre hochfliegenden Erwartungen an die Spiele kassiert hat. Der erhoffte Riesenreibach, so die Hersteller, ist wohl… geplatzt. Keine Besucher, und das Regelwerk für die Athletinnen und Athleten schreibt vor, dass "unnötige Formen des Körperkontakts zu vermeiden" seien. Kondome, die traditionell an die Sportlerinnen und Sportler verteilt werden, seien – nochmal Zitat des Organisationskomitees – "nicht dazu gedacht, im Olympischen Dorf benutzt zu werden". Anders gesagt: die Jugend der Welt trifft sich in Tokio und treibt – nur Sport?

Naja – Dabeisein ist alles. Und das – klingt jetzt wieder irgendwie nach deutscher Nationalmannschaft und Europameisterschaft. Und denken Sie an die Kardiologen-Studie: bloß nicht aufregen!