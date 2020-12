per Mail teilen

Die evangelische Hilfsorganisation 'Brot für die Welt' fürchtet um ihre Hilfsprojekte, wenn Weihnachtsgottesdienste ausfallen und bittet um Spenden.

"Wir nehmen durch die Weihnachtskollekte jedes Jahr den größten Teil unserer Spenden ein. Wenn sie ausfällt, fehlt ein großer Teil des Geldes, was wir für die Partner verwenden können." Cornelia Füllkrug-Weitzel, "Brot für die Welt"

Wenn es nach den Ärztinnen und Ärzten im Öffentlichen Gesundheitsdienst geht, dann sollten Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen wegen der Ansteckungsgefahr verboten werden. Viele Politiker werben dafür, freiwillig darauf zu verzichten. Das dürfte einigen Menschen schwerfallen – hat aber noch ganz andere, dramatische Konsequenzen.

Darauf hat Cornelia Füllkrug-Weitzel, die Präsidentin der evangelischen Hilfsorganisation 'Brot für die Welt' im SWR hingewiesen: Fehlendes Geld aus der Weihnachtskollekte bedeute fehlendes Geld für Hilfsprojekte.

Doppelt so viele Menschen vom Hungertod bedroht

Gerade für die Ärmsten Menschen der Welt, die größtenteils auf der Südhalbkugel leben, habe die Corona-Krise dramatische Folgen: "85 Prozent der arbeitenden Menschen leben von Tagelöhner-Jobs", so die Präsidentin. "Bei Lockdown oder Ausgangssperre leben sie von gar nichts."

Weiter sagte Füllkrug-Weitzel im SWR: "Die Zahl der Menschen, die vom Hungertod bedroht sind, ist gerade dabei sich zu verdoppeln auf 260 Millionen."

Geld für die Weihnachtskollekte bitte online spenden

Deshalb bittet Füllkrug-Weitzel darum, das Geld, das man sonst im Weihnachtsgottesdienst in den Klingelbeutel geworfen hätte, zu spenden. Dafür haben die kirchlichen Hilfsorganisationen die Internetseite www.weihnachtskollekten.de eingerichtet:

Dort kann man entweder für 'Adveniat' oder 'Brot für die Welt' spenden. Füllkrug-Weitzel erhofft sich vor allem von denjenigen, die bisher gut durch die Corona-Krise gekommen sind großzügige Unterstützung.

"Alle, die in diesem Jahr nicht von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen waren, haben ja eher Geld gespart, waren nicht im Restaurant, nicht im Kino, nicht im Theater", so die Pfarrerin. "Bitte teilen Sie das mit den Menschen im Süden, die gar nichts haben. Wirklich gar nichts."

Silvester 2020: Wirklich Brot statt Böller

'Brot für die Welt' gehörte zu den Initiatoren der Kampagne 'Brot statt Böller'. Dieses Jahr ist Böllern verboten - wegen Corona.

Füllkrug-Weitzel schlägt deshalb vor, das bei Seite gelegte Geld für Feuerwerk tatsächlich in Brot umzusetzen: "Brot für Menschen in anderen Teilen der Erde, die gerade drastischen Hunger leiden und an Weihnachten tatsächlich eher nichts zu Essen haben."