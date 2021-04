per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz reitet eine Attacke gegen den Generalsekretär im Bund, Lars Klingbeil. Lewentz‘ Schimpftirade spornt nicht an, sondern frustriert, meint Martin Rupps.

Der rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz bescheinigt dem Generalsekretär seiner Partei im Bund, Lars Klingbeil, einen Fehlstart in den Bundestagswahlkampf. Klingbeil habe es versäumt, die "Chaostage" der Union politisch zu nutzen, so Lewentz in einem Zeitungsgespräch. "Wenn du 0:2 hinten liegst, kannst du doch nicht auf Ergebnis halten spielen", verwies Lewentz auf die schlechten Umfragewerte der SPD.

In der SPD läuft zu Beginn des Bundestagswahlkampfs manches quer dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Die Stallkritik verdient eine genauere Betrachtung. Um in Lewentz‘ Bild zu bleiben: Er verhält sich wie ein Ersatzspieler auf der Bank, der seine Mannschaftskameraden auf dem Platz als Hornochsen beschimpft. Aus meiner eigenen Fußballjugend weiß ich, dass derlei Zurufe nicht anspornen, sondern frustrieren.

Zugpferde

Ich glaube, der Landesvorsitzende macht hier mal den Dicken, nachdem die SPD die jüngsten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz gewonnen hat, wenn auch nicht mit Herrn Lewentz als "Zugpferd", sondern mit Malu Dreyer. Offenbar fühlen sich die Damen und Herren im Mainzer SPD-Haus von "Berlin" zu wenig geliebt. Geschenkt!

Bedenklicher erscheint mir, dass Roger Lewentz offenbar noch immer im Wahlkampfmodus der alten Bundesrepublik denkt, in dem die Generalsekretäre vor den Augen und Ohren des Wählervolks die Wadenbeißer ihrer Spitzenkandidaten gaben. Legendär ist Helmut Kohls Generalsekretär Heiner Geißler, der die SPD eine "fünfte Kolonne Moskaus" nannte. Aber vielleicht kann ein Berufspolitiker, der seit 37 Jahren Parteiarbeit macht, nicht anders.

Die Episode bestärkt mich darin, dass nicht nur die Amtszeiten in Spitzenämtern zeitlich befristet gehören, sondern für Berufspolitiker allgemein.