Mehr als 28.000 Corona-Tote

Spanien ist in Europa eines der Länder, das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Es hat bereits mehr als 28.600 Todesfälle gegeben. Von Mitte März bis Mitte Juni war das Land im Lockdown, der viel drastischer war als die Beschränkungen beispielsweise in Deutschland. Die Zahl der Neuinfektionen ist deutlich gestiegen. Am Donnerstag vermeldete das spanische Gesundheitsministerium mehr als 3.000 neue Fälle an einem Tag.