Spanien will angesichts der Flüchtlingslage auf den Kanarischen Inseln härter gegen illegale Migration vorgehen. Ein Plan der Regierung sieht vor, dass Migranten ohne Anspruch auf Asyl konsequent in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Aktuell kommen fast täglich Flüchtlinge auf den Kanaren an, am Donnerstag waren es 400. Die Lager sind überfüllt. Lokale Behörden haben mittlerweile 6.000 Migranten in Hotels untergebracht, die wegen der Corona-Krise leer stehen.