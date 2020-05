In Spanien sind tausende Menschen einem Aufruf der rechtspopulistischen Vox-Partei gefolgt und sind gegen Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. Vielfach nutzten die Demonstranten Autos und Motorräder - besonders in der Hauptstadt Madrid. Sie schwenkten spanische Fahnen, hupten und verlangten den Rücktritt der Regierung. Einige Demonstranten kamen auch zu Fuß und missachteten die Abstandsregeln. Ähnliche Proteste gab es in Barcelona, Sevilla und anderen Städten. In Spanien sind mehr als 28.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nachdem die Regierung strenge Kontakt- und Ausgehverbote verhängt hatte, ist die tägliche Ansteckungsrate deutlich gesunken.