Die europäische Arzneimittelbehörde Ema will am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer vorlegen - acht Tage früher als zuletzt geplant.

Das teilte die Behörde am Nachmittag mit. Noch am Vormittag hatte eine Ema-Sprecherin erklärt, man gehe weiter von einer Zulassung bis zum 29. Dezember aus. Deutsche Medien hatten zuvor berichtet, der Impfstoff könnte schon rund eine Woche früher zugelassen werden und die Impfungen in Deutschland würden dann am 26. Dezember beginnen.

"Nichts ist wichtiger beim Impfen als Vertrauen in den Impfstoff." Jens Spahn

Spahn: "Gute Nachricht für die EU"

Vor der Ema-Ankündigung sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin mit Verweis auf entsprechende Medienberichte, man dürfe optimistisch sein, dass eine Impfstoff-Zulassung früher erfolgen könne. Dies sei "eine gute Nachricht für die Europäische Union".



Eine Notfallzulassung hatte Spahn erneut abgelehnt. Ein reguläres Verfahren im europäischen Rahmen sei wichtig für das Vertrauen in Impfstoffe.

In anderen Ländern, beispielsweise in den USA und in Großbritannien, hat der Biontech-Impfstoff dagegen diese Notfallzulassung bekommen und wird schon eingesetzt.

Wieler: "Die Lage ist so ernst wie noch nie"

RKI-Präsident Lothar Wieler äußerte sich erneut besorgt über das Infektionsgeschehen: "Die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie." Die Zahlen der Infektionen und der Toten seien zu hoch. "Im Moment infizieren sich viel zu viele Menschen", sagt Wieler in Berlin.

Deutschland ist mit seiner vergleichsweise alten Bevölkerungsstruktur in der zweiten Welle besonders gefährdet, so Wieler. Es gebe hierzulande rund 23 Millionen Menschen über 60 Jahre. Das Alter sei weiterhin das entscheidende Kriterium. Je älter ein Corona-Patient sei, desto höher das Sterberisiko.