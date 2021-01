per Mail teilen

Gemeinsam mit Experten aus der Wissenschaft informiert Gesundheitsminister Spahn in Berlin über die aktuelle Corona-Lage. Die Zahlen gingen zwar in die richtige Richtung. Doch auf eine schnelle Normalisierung des öffentlichen Lebens machte Spahn wenig Hoffnung.

Es ist eine Mischung aus Hoffnung machen, zur Vorsicht mahnen und Appellen an die Menschen, weiter mitzumachen, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Experten an seiner Seite in der Bundespressekonferenz verbreiteten.

Es gebe einen leicht positiven Trend bei den Infektionszahlen, so beschreibt es der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Die Werte seien ermutigend und gingen in die richtige Richtung, erklärte auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dennoch seien die Zahlen noch immer auf einem "viel zu hohen Niveau".

Intensivstationen weiter unter Druck

Daher sei die am Dienstag beschlossene Verschärfung der Maßnahmen richtig. Denn noch immer seien die Intensivstationen unter Druck. Die knapp 5.000 Corona-Intensivpatienten seinen zwar "unter Anspannung machbar". Das könne aber kein Dauerzustand sein. Man müsse die Zahlen noch ein "gutes Stück runterbringen", so Spahn.

"Wir können nur zu einem halbwegs normalen Alltag zurückkehren, wenn wir die Fallzahlen massiv senken und auf Dauer niedrig halten." RKI-Chef Lothar Wieler

Das forderte auch der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx. Anfang Januar habe es die kritischste Situation gegeben, seit es in Deutschland intensivmedizinische Behandlung gebe, sagte er. Zwar sei die Zahl der Covid-19-Patienten seitdem um 1.000 Menschen gesunken. Aber "wir sind noch weit weg von einer Situation, in der man von einer Entspannung sprechen kann", sagte Marx.

Spahn: Nicht zu früh lockern

Auf baldige Lockerungen machte der Gesundheitsminister wenig Hoffnung. Man habe in anderen europäischen Ländern gesehen, dass zu frühe Lockerungen zu einem Wiederaufflammen führen könnten. Spahn warnte zugleich vor den Virusmutationen. Sie könnten wie eine neue Pandemie wirken.

Drosten: Virusmutationen deutlich ansteckender

Auch der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité macht sich deswegen Sorgen. Die Variante des Coronavirus sei nach neuesten Studien wohl 22 bis 35 Prozent ansteckender. In Deutschland habe sie sich bis jetzt zwar noch nicht flächendeckend verbreitet. "Es gibt aber erste Ausbrüche", sagte Drosten.