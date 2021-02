per Mail teilen

Menschen in Deutschland können sich ab dem 1. März kostenlos auf Corona testen lassen. Das hat Gesundheitsminister Spahn bestätigt. Gleichzeitig warnte er vor der starken Verbreitung der Virus-Mutationen.

Mittlerweile seien genügend Schnelltests auf dem Markt, um solche Tests anzubieten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer Pressekonferenz in Berlin. "Daher sollen alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können", so Spahn.

Demnach sollen Kommunen vor Ort Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen können, die Kosten dafür soll der Bund übernehmen.

Spahn: Schnelltests gut, um Corona-Pandemie zu bremsen

Er appellierte daran, die kostenlosen Corona-Schnelltests ab dem 1. März zu nutzen. Die Antigen-Tests seien ein gutes Mittel, um die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen. Wer mögliche Corona-Symptome hat, soll nach Spahns Worten aber weiter zum Arzt gehen und einen PCR-Test machen.

Die Pläne sollen zudem den Weg für den Einsatz von Laien-Selbsttests ebnen, die derzeit für eine demnächst erwartete Zulassung geprüft werden. Im Gespräch ist, diese Tests gegen einen "geringen Eigenanteil" von einem Euro abzugeben. "Diese Tests können zu einem sicheren Alltag beitragen, gerade auch in Schulen und Kitas", sagte Spahn. Sie würden "schnellstmöglich geprüft und zugelassen".

Für die Test-Initiative des Bundesgesundheitsministers gibt es Unterstützung - unter anderem von Finanzminister Olaf Scholz und Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (beide SPD). Die Tests sollen etwa in Apotheken durchgeführt werden. In Baden-Württemberg warnt der Apothekerverband allerdings schon vor Kapazitätsproblemen.

Britische Virusmutation breitet sich schnell aus

Die in Großbritannien entdeckte, wohl deutlich ansteckendere Variante des Coronavirus breitet sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn in Deutschland schnell aus. Nach neuen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg der Anteil dieser Mutation an den untersuchten positiven Proben binnen zwei Wochen von knapp 6 Prozent auf mehr als 22 Prozent, wie Spahn sagte.