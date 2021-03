Zu Beginn nervös, dann aber immer selbstbewusster - so stellte sich Jens Spahn den kritischen Fragen der Parlamentarier. Um nicht wieder in die Verlegenheit zu kommen, Ausgabedaten nicht einhalten zu können, stellte der Gesundheitsminister gleich zu Beginn klar: Die heute zugelassenen Corona-Selbsttests für den Eigenbedarf würden nicht sofort überall verfügbar sein. Sie würden aber Schritt für Schritt ein Stück Freiheit zurückbringen. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob die Kosten der Corona-Selbsttests für daheim vom Bund komplett übernommen oder nur bezuschusst werden. Zunächst will Spahn abwarten, wie hoch der Marktpreis sein wird. In der Debatte um Corona-Lockerungen wünscht sich der Gesundheitsminister ein bundesweit einheitliches Vorgehen. Der Rahmen sollte idealerweise der gleich sein, so Spahn. Kommenden Mittwoch treffen sich alle 16 Länderchefs erneut mit der Kanzlerin, dann sollen ersten Stufenpläne zur Aufhebung einiger Corona-Maßnahmen diskutiert und beschlossen werden.