Eine Spacex-Raumkapsel ist in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ins All gestartet. Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA ist das Raumschiff "Crew Dragon" unterwegs zur Internationalen Raumstation. An Bord der Raumkapsel sind drei US-Astronauten und ein Japaner. Sie sollen sechs Monate auf der ISS bleiben.