Meinung: Schwere Zeiten für Manieren

Manieren gelten heute als altmodisch, ja verdächtig. Martin Rupps bekennt sich zu Manieren trotz der Gefahr von Missverständnissen.

Manieren. Soziologe Tilmann Allert nennt sie in SWR2 Wissen "Vorkehrungen der Zuvorkommenheit" und "Regeln für kleine und große Krisen der Begegnung". Er schildert sehr hörenswert, wie Manieren entstanden sind und welche Bedeutung sie bis in die Gegenwart haben.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

"Vorkehrungen der Zuvorkommenheit"

Ich bin ein Fan von Manieren. Ich lasse anderen den Vortritt, halte ihnen die Tür auf, sage auch Fremden "Guten Tag" und "Auf Wiedersehen". Weniger aus Menschenliebe denn sozialer Prägung. In meiner Massengeneration waren Manieren das Schmiermittel, um gesellschaftlich weiterzukommen. Heute steht das miteinander auskommen im Vordergrund, die Abwehr "kleiner und großer Krisen der Begegnung".

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Allerdings können Manieren "geschwächt" werden, wie es Tilmann Allert formuliert. Gaffer und Verkehrsrowdys zum Beispiel verhalten sich maximal unhöflich, weil sie keine Rücksicht auf andere nehmen. Noch in anderer Hinsicht haben es Manieren schwer. Sie stehen unter Generalverdacht als plumpes "Fishing vor Compliments". Ich helfe einer Frau in die Jacke, damit sie mir ein Lächeln schenkt.

Manieren wandeln sich in ihrer Bedeutung, so die Erklärung von Soziologe Allert. Deshalb rät er davon ab, sich zurückzusehnen nach vermeintlich besseren Zeiten. Gar nicht so einfach, finde ich. Die jungen Leute in ihren Jogginghosen wissen einfach nicht mehr, was Anstand ist!