Meinung: Am siebten Tag sollst Du ruhen, Tante-M

Die Argumente zum Schließen der Tante-M-Läden am Sonntag stehen auf schwachen Füßen, meint Martin Rupps.

Die über 40 sogenannten Tante-M-Läden in Baden-Württemberg - Geschäfte zur Nahversorgung ohne Personal - sollen nicht länger sonntags öffnen, fordert eine "Allianz für den freien Sonntag" aus katholischer und evangelischer Kirche sowie den Gewerkschaften DGB und ver.di. Mitglieder des baden-württembergischen Landtags bekräftigen, am verkaufsoffenen Sonntag für diese Geschäfte festhalten zu wollen. Sie wünschen sich mehr Nahversorgerläden dieser Art.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Allianz von Kirchen und Gewerkschaften

Die Kirchen argumentieren, dass ihnen der Sonntag nicht nur heilig, sondern per Gesetz verfassungsrechtlich geschützt sei. Der Hinweis auf den Staat überrascht mich. Wenn es um eigene Verfehlungen geht, etwa den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Geistliche, beruft sich die Katholische Kirche gern auf eigenes Recht, das Kirchenrecht. Also mal so und mal so, aber immer zum eigenen Vorteil.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sehen in den Tante-M-Läden eine Konkurrenz - und damit Bedrohung - für Geschäfte mit Personal. Tante-M-Läden bieten außer Lebensmitteln, Schreib- und Drogeriewaren, Blumen und eine Poststation. Für mich wird umgekehrt ein Schuh draus: Gerade weil es in baden-württembergischen Klein- und Kleinstorten kein Toastbrot und kein Schulheft mehr zu kaufen gibt, können M-Läden entstehen und wirtschaftlich überleben.

Ich empfehle den Macherinnen und Machern der "Allianz" einen gemeinsamen Sonntagsausflug nach Herrenberg-Oberjesingen (Kreis Böblingen) oder Burladingen-Stetten (Zollernalbkreis), um sich einen Eindruck vom wirklichen Leben zu machen. Jeweils sehr schöne Ecken. Und frische Blumen für zuhause bekommt man dort auch.