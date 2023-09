Meinung: September ohne Nikoläuse

per Mail teilen

Beim Einkaufen treffen Welten aufeinander: Im Laden ist Winter und draußen Sommer. Wir haben gerade das perfekte Wetter und noch keine Lust auf Nikoläuse, findet Kirsten Tromnau.

Mit dem Wetter ist eigentlich immer irgendwas: zu heiß, zu trocken, zu nass, zu windig, zu kalt, zu neblig-grau, aber nie ist es perfekt…. Außer jetzt! In diesem September haben wir das perfekte Wetter. Nachts kühlt es etwas runter, tagsüber geht leichter Wind und es ist schön sonnig.

Ich möchte jetzt auch nicht darüber nachdenken, dass es vermutlich der wärmste September seit Beginn sämtlicher Aufzeichnungen sein wird. Sondern frohlocke, dass uns dieser September noch viele schöne Tage im Freibad oder am Badesee bescheren wird. Denn das perfekte Wetter bleibt erstmal so.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Kirsten Tromnau meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Nur hat sich das mit dem perfekten Wetter wohl noch nicht überall herumgesprochen. Beim Einkaufen gab es neulich an der Fleischtheke kein Grillfleisch mehr. Die Holzkohle- und Brikettsäcke fast schon aus dem Sortiment geworfen. Wollpullover, Regenmäntel und Gummistiefel liegen bereits in den Regalen. Wer derzeit Einkaufen geht, taucht in eine Herbst-/Winterwelt. Dabei herrscht draußen vor der Tür schönstes Sommerwetter.

Ich frage mich, ob wir in diesem September einen neuen Hitzerekord mit 35 Grad aufstellen, während in den Geschäften schon die Lebkuchen und Nikoläuse auf uns warten. Zuletzt gab es einen solch warmen teils heißen September vor sieben Jahren. Dies wird es vermutlich aufgrund des Klimawandels künftig häufiger geben. Mir würden Nikoläuse und Winterklamotten übrigens auch noch im Oktober in den Geschäften reichen.