Der Sommer nimmt Fahrt auf! Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz sollen heute die 38 Grad geknackt werden - das hat teilweise gefährliche Folgen.

Seit einigen Jahren schon bewegen sich die Rekordtemperaturen im Südwesten rund um die 40 Grad-Marke. Auch an diesem Wochenende wird es wieder heiß: in Baden-Württemberg sollen es heute bis zu 38 Grad am Oberrhein werden und bis zu 31 Grad im Bergland.

Hitze auch in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz steht dem in nichts nach, auch hier sollen die Toptemperaturen zwischen 32 und 38 Grad liegen - besonders heiß soll es um Saarburg, Trier und Wittlich werden.

Der Deutsche Wetterdienst hat wegen der hohen Temperaturen bereits eine Hitzewarnung für den ganzen Südwesten ausgesprochen.

Badeseen und Freibäder - ab ins kühle Nass!

Was tun bei soviel Sonne und Temperaturen, die erst gegen Mitternacht unter die 30 Grad sinken? Klar: Abkühlen! Zum Glück gibt es im Südwesten genug Möglichkeiten:

Eitel Sonnenschein? Nicht nur!

Doch die Hitze ist in diesem Jahr ganz besonders gefährlich. Neben der Belastung für die Landwirtschaft und der steigenden Waldbrandgefahr ist vor allem beim Badeseebesuch in Corona-Zeiten Vorsicht geboten.