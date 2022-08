Meinung: Sommerferien – mein zweites Weihnachten

Der Sommerurlaub ist ein bisschen wie Weihnachten, meint Martin Rupps. Zu keiner Zeit des Jahres fahren wir unseren Alltag stärker herunter. Im Augenblick klingen die Ferien nach wie das Weihnachtsfest "zwischen den Jahren".

In Deutschland öffnen allmählich wieder die Schulen. Erwachsene kehren an ihre Arbeitsplätze zurück. Es ist eine Zeit des Übergangs, die depressiv machen kann. Der Urlaub war vermeintlich schön - jetzt hat uns der Alltag wieder. Der Sommer ist nicht nur eine Jahreszeit, sondern ein Mythos. Ein eigener Planet am Himmel der Zeit.

Das Feriengefühl im Sommer ähnelt, glaube ich, der Festtagsstimmung zur Weihnachtszeit. Niemals sonst im Jahr fahren wir unsere Alltage so sehr herunter. Am Strand und unterm Weihnachtsbaum scheint ausgelöscht, was uns bedrückt. Das Hamsterrad, in dem wir viele Wochen des Jahres strampeln, kommt zum Stehen.

Der Sommer – mehr als eine Jahreszeit

Nach Weihnachten gibt es eine Zeit "zwischen den Jahren", die Tage bis Silvester. Wir nutzen sie zum Shoppen und Besinnen. Auch das Feriengefühl im Sommer kennt einen Nachlauf, wir erleben ihn gerade. Wir haben unseren Urlaub hinter uns, aber viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht. Wir leeren die Briefkästen von Nachbarn und Freunden. Das normale Leben nimmt erst langsam Fahrt auf. Das Hamsterrad auch.

Schon jetzt sehne ich mich nach den schönsten Momenten dieses sonnenreichen Sommers zurück. Das Bier unter einem späten, dunklen Sternenhimmel. Die Lieder der Insekten auf der Blumenwiese. Aber diese Sehnsucht lässt mit jedem Spätsommertag nach. Gleichzeitig steigt meine Vorfreude auf den Indian Summer, einen gelb-roten Herbst.