Soll Speyer ein Stadtdenkmal werden?

Schon seit längerem denkt die Stadt Speyer darüber nach, ob sie sich nicht zum Stadtdenkmal erklären lassen könnte. Heute hat es der Stadtrat in der Hand.

Fußgängerzone von Speyer SWR

Im Kern geht es um die Frage, ob die Denkmalzonen in Speyer ausgeweitet werden sollen. Weite Teile der Altstadt würden dann gewissermaßen zum Denkmal erklärt. Das hätte einen positiven Marketing-Effekt und könnte helfen, den Spekulationen auf dem Immobilienmarkt Einhalt zu gebieten, hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bei einer der Altstadtbegehungen im Sommer betont.

"Wenn ich dann ein Häuschen erwerbe, weiß ich, es bleibt ein kleines Altstadthäuschen. Im Moment stellen wir fest, dass manche Käufer es eben nicht für die Familie nutzen wollen, wie es eigentlich mal gedacht war, sondern es aus wirtschaftlichem Interesse am liebsten abreißen würden."

Das Stadtbild würde geschützt und Sanierungen könnten besser steuerlich abgesetzt werden. Seiler räumte gegenüber dem SWR aber auch ein, dass diese Frage in der Stadt durchaus kontrovers diskutiert wird. Schließlich würden die Regeln dann für jedes Haus innerhalb der Zone gelten, Prinzip mitgehangen, mitgefangen. Oder wie Stefanie Seiler es formuliert: "Stadtdenkmal ist Stadtdenkmal!"

Schon jetzt Teil einer Denkmalzone: die Roßmarktstraße in Speyer SWR

So geht es nun weiter

Im Sommer hat die Stadt mehrere öffentliche Begehungen veranstaltet: Mit Hilfe der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz wollte die Verwaltung herausfinden, wie groß das Potential in der Innenstadt ist. "Wir waren überrascht, wie viel historische Bausubstanz wir noch haben", so Seiler. Aber es sei eben auch zutage getreten, was in den letzten Dekaden alles abgerissen worden ist: "Bisher haben wir keine Handhabung, um Abrisse von historischen Gebäuden zu verhindern." Das soll sich nun ändern, wenn es nach Seiler geht. Der städtische Bauausschuss hat bereits zugestimmt. Nun ist es am Stadtrat zu entscheiden, ob Speyer ein Stadtdenkmal werden will. Fällt die Entscheidung positiv aus, würde die Stadt Speyer die Landesdenkmalpflege beauftragen. Die soll dann Straßenzug für Straßenzug beurteilen, wo die Grenzen der neuen Denkmalzonen verlaufen könnten. Das Ergebnis erwartet die Stadt dann im kommenden Jahr.