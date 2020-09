per Mail teilen

Mit einer Schweigeminute und einer Lichterkette haben Hunderte Menschen in Solingen an die fünf getöteten Kinder erinnert. Ein Stadtsprecher sagte, man werde ein Spendenkonto einrichten. Mit dem Geld sollen dann etwa die Beerdigungskosten bezahlt werden. Die Kinder waren am Donnerstag tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Mutter sie betäubt und dann erstickt hat.