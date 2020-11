per Mail teilen

Weniger Kontakte führen zu weniger Ansteckungen. Dass die Fallzahlen jetzt niedriger ausfallen, hat aber vermutlich auch andere Gründe. Wir analysieren die Entwicklung.

Coronavirus-Neuinfektionen ausgebremst - wirkt der Teil-Lockdown?

Belege über die Wirksamkeit der Beschränkungen aus dem Teil-Lockdown gibt es nicht. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass ein verändertes Verhalten der Bevölkerung zu weniger Ansteckungen geführt hat. Anders ist die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen zunächst nicht zu erklären. Der starke Anstieg der Infektionszahlen, wie wir ihn im Oktober gesehen haben, scheint tatsächlich ausgebremst zu sein. Noch Mitte / Ende Oktober stieg die Anzahl der gemeldeten Fälle im Vergleich zur Vorwoche um 77 Prozent auf durchschnittlich 10.600 pro Tag, und dann noch einmal in der Folgewoche um 48 Prozent auf durchschnittlich 15.800 pro Tag. In der ersten Novemberwoche war dann nur noch ein Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zur Vorwoche auf 17.400 zu verzeichnen.

Allerdings gibt es weitere Faktoren, die die Statistik der Positiv-Getesteten nun anders aussehen lässt als noch im Oktober.

Symptomlose werden nicht mehr getestet

Seit vergangener Woche werden nicht mehr alle potentiell Infizierten getestet. Das bedeutet zum Beispiel, dass Hausärzte Patienten mit Husten oder anderen Atemwegserkrankungen nicht mehr auf Verdacht hin zum Coronavirus-Test schicken. Getestet wird nur noch, wer zum Beispiel einem medizinischen Beruf nachgeht oder direkten Kontakt zu einem Infizierten hatte. "Kontaktpersonen 1", also Personen aus dem direkten Umfeld eines nachweislich Infizierten, die keine Krankheitsanzeichen für COVID-19 zeigen, erhalten auch keinen Test mehr. In diesem Fall sollen sich die Betroffenen lediglich zwei Wochen lang in Quarantäne begeben - ohne Test.

Corona-Dunkelziffer wird wieder größer

Rechnet man Symptomlose und weitere Verdachtsfälle aus den vergangenen Wochen heraus, wären das aktuell bundesweit schätzungsweise mehr als 2.000 Fälle pro Tag weniger in der Statistik als bisher. Diese Positiv-Getesteten "verschwinden" wieder in der Dunkelziffer und werden künftig nicht mehr erfasst. Dadurch wäre es möglich, dass sich die Kurve zu einem gewissen Teil nur auf dem Papier senkt.

Labore überlastet - 100.000 Corona-Test-Ergebnisse verzögern sich

Außerdem sind die Labore überlastet. Zehntausende Proben warten darauf, ausgewertet zu werden. Auch das könnte dazu führen, dass Infizierte, die getestet worden sind, mit viel Verzögerung erst in der Statistik auftauchen, weil die Auswertung durch das zuständige Labor auf sich warten lässt. Aktuell könnte das bis zu 1.000 Fälle weniger pro Tag ausmachen.

Corona-Statistik mit Lücken - Testzahlen sind nicht mit anderen Daten verknüpft

Die Statistik über die Corona-Tests ist auch im zehnten Monat der Pandemie in Deutschland unvollständig. Die Gesundheitsbehörden dokumentieren nicht, wer wann aus welchem Grund getestet wird. Zu negativen Testergebnisse wird überhaupt keine Statistik geführt. Deshalb kann nur geschätzt werden, wie sich die Veränderung der Teststrategie und die Überlastung der Labore auswirkt. Deshalb ist ein direkter Zusammenhang zwischen Teil-Lockdown und langsamer steigenden Infektionszahlen im Moment anhand der vorliegenden Zahlen nicht zu belegen.

Entwicklung der schweren COVID-19-Erkrankungen ausschlaggebend

Entscheidend bleibt, wie viele Menschen schwer erkranken und zur Behandlung von COVID-19 ins Krankenhaus müssen. Derzeit sind das laut Robert Koch-Institut rund 4 Prozent aller Positiv-Getesteten. Bei einer durchschnittlichen Fallzahl von 17.000 Infizierten erkranken also täglich 700 Menschen so schwer, dass sie früher oder später ins Krankenhaus kommen. COVID-19-Patienten müssen häufig mehrere Wochen behandelt werden und können nicht schnell wieder entlassen werden. Das führt schnell zu einer Überlastung auf den speziell eingerichteten COVID-19-Isolierstationen und in der Folge auch auf den Intensivstationen.