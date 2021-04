Autobauer und Zulieferer spüren das Ausmaß der Corona-Krise deutlich. Daimler, Porsche und Bosch etwa stehen unter Druck. Eine Kaufprämie soll die Automobilwirtschaft wieder ankurbeln.

Noch Ende vergangenen Jahres hieß es, das Jahr 2020 werde das Jahr der Elektromobilität. Das Corona-Virus scheint dieser Idee einen Strich durch die Rechnung zu machen. Bleibt der große Wandel in der Automobilbranche am Ende aus? Aktuell scheint der Fokus bei den Unternehmen eher auf der Bewältigung der Krise zu liegen. Wie nach der Finanzkrise 2008 sehen die Autohersteller ihre Rettung jetzt erneut in der Einführung einer Auto-Kaufprämie, um den Umsatz anzukurbeln. Ist die Autobranche tatsächlich so wichtig für die deutsche Wirtschaft?

Corona bedroht einen der wichtigsten Industriezweige Deutschlands

Für 2020 wurde ohnehin ein Rückgang des Wachstums erwartet. Jetzt schlägt zusätzlich die Corona-Pandemie ein und sorgt für massive Verunsicherung in allen Bereichen. Die Politik hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Unternehmen und die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu sichern, beispielsweise mit einer Lockerung bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld.

Die Automobilindustrie gehört zu den größten Arbeitgebern in Deutschland: Im Februar 2020 zählte das Statistische Bundesamt etwa 821.000 Beschäftigte in der Automobilbranche. Davon etwa 224.000 allein in Baden-Württemberg.

Die Automobilindustrie in Zahlen In der gesamten Automobilwirtschaft gab es 2,2 Millionen Beschäftigte im Jahr 2018. Über mehrere Jahre hin arbeiteten in der Autoindustrie etwa drei Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht die Autoindustrie als zehntgrößten Beschäftigungszweig. Der Anteil an der Wertschöpfung lag nach den letzten Zahlen 2017 bei etwa 4,7 Prozent. Für 2019 zeigt sich, der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung in Deutschland sinkt - maßgeblich beigetragen hat der Produktionsrückgang in der Autoindustrie, bereits vor Corona. Im Dienstleistungsgewerbe ist die Bruttowertschöpfung insgesamt höher als im verarbeitenden Gewerbe, ebenso die Zahl der Beschäftigten. Ist die Automobilindustrie also gar nicht so wichtig? Das wäre zu kurz gedacht, an der Autoindustrie hängen Arbeitsplätze in vielen anderen Branchen: in der Chemiebranche, der Metall- und Elektroindustrie und in vielen Dienstleistungsbereichen.

Diese Arbeitsplätze müssen gesichert werden, denn der wichtigste Industriezweig muss weiter für den Wohlstand sorgen. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit den großen Autoherstellern fordern deshalb eine Autoprämie. Die Senkung der Boni für Beschäftigte und Manager, sowie der Dividende wollen die Autohersteller offenbar nur als letzten Ausweg einsetzen.

Die Pandemie trifft auf eine angeschlagene Autobranche

Das große Problem: Den Autobauern ging es bereits vor der Corona-Krise schlecht. Gerhard Wolf, Leiter der Gruppe Automobil/Maschinenbau bei der Landesbank-Baden-Württemberg, nennt drei Punkte, die bereits vor der Corona-Krise für einen Abschwung in der Autobranche gesorgt haben:

Ein konjunkturell schlechtes Jahr 2019: Die deutsche Wirtschaft driftete mehrmals knapp an einer Rezession vorbei. Am Ende ging das Wachstum zurück, auch wenn es noch da war. Auch in den USA ging der Autoabsatz zurück, weil der Markt dort gesättigt ist. Die Unsicherheiten auf dem chinesischen Markt: Unter anderem die Handelskonflikte haben auch in China zu einem deutlichen Rückgang des Autoabsatzes geführt. Unsicherheit bei den Verbrauchern: Momentan weiß niemand so recht, für welchen Antrieb er sich entscheiden soll. Der Verbrenner ist für viele Autokäufer kein Thema mehr, auf der anderen Seite ist die Elektromobilität teilweise noch nicht fortgeschritten genug. Diese Unsicherheit hält manche Autofahrer vom Kauf ab.

Experten fordern: Jetzt erst recht alternative Antriebe fördern

Gerade jetzt müssten sich die Autobauer mit Zukunftsthemen beschäftigen, sagt Stefan Reindl im SWR, Professor für die Studiengänge Automotive and Mobility Business und Automotive and Mobility Management an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen. Zwar hätten die Autobauer vor der Krise mit Hochdruck an alternativen Antrieben gearbeitet, der Shutdown habe aber dazu geführt, dass diese Entwicklung nun gedämpft sei. Nach der Krise aber müsse es weitergehen, wo die Entwicklung ins Stocken geraten sei. Immerhin, die Daimler Truck AG, also die Lastwagensparte von Daimler, und die Volvo Group beispielsweise gründeten jüngst ein "Joint-Venture", in dem sie künftig gemeinsam an einem Brennstoffantrieb für Lkw arbeiten wollen.

Wird die E-Mobilität durch die Corona-Krise ausgebremst? dpa Bildfunk picture alliance/Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Vor allem kleinere Zulieferer sind Verlierer der Corona-Krise

Was die Großen der Automobilbranche trifft, trifft zwangsläufig auch die, die sie beliefern: Die vielen mittleren und kleinen Zulieferer leiden besonders unter Kurzarbeit, Gewinn- und Auftragseinbruch bei Daimler, Audi und Co..

Stefan Reindl und Gerhard Wolf sind sich einig darüber, dass gerade größere Unternehmen und Zulieferer wie Bosch und Daimler auch diese Krise überstehen werden. An den kleineren und spezialisierteren Zulieferern dagegen dürfte diese Krise nicht ohne weiteres vorübergehen. Womöglich könnten sich kleinere Betriebe auch durch Kurzarbeit nicht lange halten und müssten möglicherweise über kurz oder lang Insolvenz anmelden.

Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der Pandemie

Laut dem Ende April veröffentlichten Bericht des Ifo-Instituts ist die gesamte Wirtschaftsleistung in Deutschland während der Corona-Schließungen um 16 Prozent eingebrochen.

Dennoch gehen die Experten davon aus, dass die Wirtschaft wieder wachsen wird. Es wird jedoch immer klarer, dass ein Wachstum in Zukunft nur in kleinen Schritten erfolgen wird. Solange die internationalen Partner noch im Ausnahmezustand sind, kann die Wirtschaft in einer globalisierten Welt, die von Importen und Exporten abhängt, nicht funktionieren.

Daimler: Erheblicher Rückgang von Absatz und Gewinn

dpa Bildfunk picture alliance/Carmen Jaspersen/dpa

Hart getroffen - der Daimler-Konzern: Die aktuellen Unternehmenszahlen sind von einem dicken Minus geprägt. Der Autobauer verkauft im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr etwa 17 Prozent weniger Fahrzeuge. Der Gewinn vor Steuern bricht um 78 Prozent ein. Damit liegt das Konzernergebnis nach Steuern bei 168 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2019 lag das Ergebnis bei 2,15 Milliarden Euro. Das ist ein Minus von 92 Prozent. Als Hauptgrund nennt Daimler die Covid-19-Pandemie. Diese habe erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und auf das Unternehmen. Ab März habe Daimler seine Werke geschlossen, um diese jetzt langsam wieder hochzufahren.

Analysten sagen voraus, dass das zweite Quartal 2020 sogar noch deutlich schwächer sein wird. Erst dann wirke sich der Shutdown, die Kurzarbeit sowie alle anderen Maßnahmen, die zur Bewältigung der Krise unternommen wurden, richtig aus. Auch Daimler rechnet weiter mit einem "erheblichen Rückgang der weltweiten Wirtschaftsleistung". In den Sparten Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, Daimler Trucks und Daimler Buses rechnet Daimler deshalb mit einem Absatz unter dem Niveau des Vorjahres. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Daimler nun teilweise eine Urlaubssperre bis Ende Juni verhängt, um "Arbeitsplätze und Liquidität" zu sichern.

Porsche: Deutlicher Rückgang in China und Indien

Wenig überraschend trifft die aktuelle Lage auch Porsche. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden etwa 23 Prozent weniger Autos verkauft. Auch die Produktion ging um knapp 25 Prozent zurück. Das Ergebnis fällt bei Porsche ähnlich schlecht aus wie bei Daimler. Nach Steuern verzeichnet Porsche im ersten Quartal ein Minus von etwa 83 Prozent. Neben der Corona-Pandemie ist auch hier der sinkende Absatz in Asien ein Grund für den Rückgang.

Im vergangenen Jahr noch lag das Ergebnis nach Steuern bei Porsche im ersten Quartal bei drei Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2020 sind es 517 Millionen. dpa Bildfunk picture alliance/picture alliance/dpa

Auch Zulieferer Bosch unter Druck durch die Corona-Pandemie

Alternative Antriebe sind trotz Corona-Krise also ein wichtiges Thema. Der Verbrenner hat den Autobauern und Zulieferern schließlich nicht nur Wohlstand gebracht, sondern auch Bußgelder, durch den Dieselskandal. Bosch beispielsweise musste 90 Millionen Euro Entschädigung zahlen. Hinzu kamen Zahlungen für Strafzölle in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro. Das dürfte den Zulieferer weiterhin beschäftigen.

Die Zahlen für das erste Quartal 2020 zeigen, wie tief auch Bosch durch das Corona-Virus in die Krise rutscht. Zu Beginn des Jahres wagte das Unternehmen keine Prognose für 2020, erwartete aber ein schwieriges Jahr. Die düsteren Aussichten bewahrheiten sich nun. Der Konzern-Umsatz ist allein im März um 17 Prozent gesunken. In der Automobil-Sparte sind es sogar 19 Prozent. Hinzu kommt, dass sich allein in Deutschland mehr als die Hälfte der Bosch-Beschäftigten in Kurzarbeit befinden. Kurzzeitig waren rund 100 Werke im Shutdown, so das Unternehmen. Davon können nun immerhin einige wieder öffnen.

Auch bei Bosch wird 2020 kein gutes Jahr mehr werden. Der Konzern stellt sich auf einen massiven Rückgang im Umsatz in nahezu allen Bereichen ein. Punkten kann Bosch nach eigenen Angaben aber durch seinen Covid-19-Schnelltest und das Analysegerät Vivatic. 2020 will der Konzern mehr als eine Million solcher Schnelltests produzieren. 2021 bis zu drei Millionen.

Bereits im vergangenen Jahr kämpfte der Automobil-Zulieferer mit dem großen Transformationsprozess in der Branche. Auch der Rückgang der Autoproduktion im vergangenen Jahr machen dem Unternehmen noch immer zu schaffen. Denn bislang lag der Fokus bei Bosch deutlich auf den Verbrennungsmotoren.