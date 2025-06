Eine KI hat für uns zwei zentrale Plätze in Mainz und Stuttgart begrünt. Das sieht gut aus - aber hilft es auch gegen überhitzte Städte?

Der Gutenbergplatz in Mainz und der Marktplatz in Stuttgart haben wie viele andere zentrale Orte in Deutschland ein Problem: Im Sommer knallt die Sonne von oben, die Gebäude geben Extra-Wärme ab und der Boden ist versiegelt. Sich dort aufzuhalten, kann ziemlich unangenehm sein.

"Bitte pflanze Bäume in Mainz und Stuttgart"

Wir haben die beiden Plätze fotografiert und dann eine KI rangelassen: "Bitte pflanze Bäume, begrüne die Fassaden, lege Beete dahin, wo Asphalt ist."

Der Mainzer Gutenbergplatz bekommt in der KI-Version eine Solarstraße. An der Fassade des Staatstheaters wachsen Pflanzen, es gibt mehr und größere Bäume, blühende Beete und zwischen den Gehwegplatten sprießt das Grün. Wie kommt der veränderte Platz bei den Mainzerinnen und Mainzern an?

KI-Version vom Gutenbergplatz: Lob und Kritik vom Experten

Das KI-Bild ist "sehr schön grün", lobt Bernhard Lenz. Der Experte checkt für den SWR, wie realistisch die Ideen der KI sind. Lenz lehrt und forscht als visionärer Architekt und Professor an der Hochschule Karlsruhe.

Klimaanpassung in Deutschland Seit dem 1. Juli 2024 gibt es in Deutschland das Gesetz für Klimaanpassung. Bund, Länder und Kommunen in Deutschland müssen festlegen, wie sie sich an zunehmende Klimafolgen wie Hitze, Starkregen und Hochwasser anpassen wollen. Es geht also um Folgen der Klimaerwärmung, die sich nicht mehr vermeiden lassen und um Extremwetterereignisse. Laut Gesetz müssen die Verantwortlichen eine Strategie entwickeln und konkrete Maßnahmen planen und umsetzen - darunter zum Beispiel das Begrünen von Dächern, das Entsiegeln von Flächen und das Schaffen von Frischluftschneisen. Denn es gibt viele klimabedingte Probleme, vor denen die Menschen geschützt werden müssen. Rheinland-Pfalz will bis Anfang 2027 eine landeseigene vorsorgende Klimaanpassungsstrategie erarbeiten. Dann soll auch feststehen, welche Kommunen konkrete Konzepte erarbeiten müssen. Einige tun dies teilweise schon jetzt. In Baden-Württemberg haben einige größere Städte eigene Anpassungskonzepte erarbeitet. Deutschlandweit fordern Kommunen mehr Geld, um sich an die Folgen der Erderwärmnug anzupassen.

Doch vom Experten für Klimaanpassung in Städten gibt es auch Kritik an der Bodenbegrünung der KI-Vision: "Die Verdunstungs- oder die Kühlleistung ist nicht besonders hoch, die Pflanzen sind niedrig". Außerdem könne auf so einer Fläche nichts anderes stattfinden, kein Wochenmarkt, kein Public Viewing. Eine Flächenkonkurrenz, die das Begrünen an vielen zentralen Plätzen im Südwesten erschwert.

Hier gibt es das ganze Interview mit Bernhard Lenz:

Experte: Mehr Bäume sind super, aber nicht überall möglich

Auch das Pflanzen neuer Bäume ist nicht so einfach, wie die KI sich das denkt. Bäume sind toll, sagt Experte Lenz: sie sorgen für Schatten und senken die Lufttemperatur. Doch unsere Städte existieren seit Jahrhunderten, im Untergrund liegen Wasser- und Stromleitungen, unterirdische Parkhäuser oder Tunnel:

Wir denken, Mensch, warum pflanzt da jemand keinen Baum hin? Ein großer Baum, der hat vielleicht 20, 25 Quadratmeter Wurzelfläche. Das Wurzelwerk könnte die Infrastruktur zerstören.

Sonnensegel über dem Mainzer Gutenbergplatz?

Da, wo keine großen Bäume hinpassen, empfiehlt der Experte künstliche Systeme: Verdunstungssysteme, die die Umgebung kühlen und große Sonnensegel, die Schatten spenden.

"Idealerweise kann man das Sonnenschutzsystem bei Nacht zusammenfahren", sagt Bernhard Lenz. Dann könnte die Wärme, die sich tagsüber unter dem Segel gesammelt hat, in den Nachthimmel entweichen.

Für den Mainzer Gutenbergplatz hat die KI noch keine Sonnensegel mitgedacht. Und die Stadt selbst? Die wollte sich auf SWR-Anfrage hin nicht äußern.

Die Innenstadt von Stuttgart mithilfe einer KI begrünt SWR

KI begrünt auch Stuttgarter Marktplatz

200 Kilometer weiter Richtung Süden: Auch der Marktplatz in Stuttgart wird von der KI begrünt. Grüne Fassaden am ganzen Platz, auf den Dächern wachsen Pflanzen, unten sorgt ein Teich für Erfrischung. Eine Vision mit Wow-Effekt:

Auch hier checkt Experte Lenz wieder die KI-Ideen. Die Dachbegrünung habe zwei Vorteile: Sie kühle das Haus und halte Regenwasser zurück. Aber für die Passanten unter auf dem Marktplatz bringe viel Grün auf dem Dach nicht viel.

Experte lobt grüne Fassaden in Stuttgart

Ein Lob bekommt die KI für die grünen Fassaden in Stuttgart: Erstens gehe damit keine Fläche auf dem Boden verloren. Zweitens würde die Begrünung kühlen.

"Dieser Kühleffekt kann bis zu fünf bis sechs Grad Celsius betragen. Und den spüren Sie auch noch mit wenigen Metern Entfernung."

Stadt Stuttgart: Gibt viele Hürden bei Fassadengrün

Daumen hoch vom Experten - Daumen runter von der Stadtverwaltung. Obwohl die Stadt an ihren eigenen Gebäuden bis zu 30 Prozent der Fassaden begrünen will und das auch für Neubauten empfiehlt, sieht sie viele Hürden: "Die müssen bewässert werden, die müssen mit dem Boden verbunden werden, dann ziehen sie Tiere an. All das hat erhebliche Auswirkungen auch auf den Brandschutz."

Noch eine Ausnahme in Stuttgart: die begrünte Fassade der Calwer Passage IMAGO IMAGO/Arnulf Hetterich

Fassadengrün ist ein wichtiges Thema, aber kein zentral vordergründiges.

Die Bedenken der Stadt beim Thema "Fassadengrün" kann Experte Lenz nachvollziehen. Trotzdem spricht er sich dafür aus.

Woher soll Wasser für mehr Grün kommen?

Was die Künstliche Intelligenz in Mainz und Stuttgart nicht zeigt: Woher das Wasser für grünere Plätze kommen soll. Das ist im Klimawandel ein wichtiges Thema. Trockene Tage ohne Niederschläge nehmen zu - gleichzeitig steigt die Gefahr für Starkregen, von dem zum Beispiel Bäume kaum etwas haben.

Auch das ist eine große Herausforderung für die Städte - da müssen Lösungen her. Sowohl für junge Bäume als auch für alte.