In der Schweiz hat es so viel geschneit, dass es in einigen Teilen des Landes Probleme gibt. In Zürich sind am Abend Bus-, Straßenbahn- und auch mehrere S-Bahnlinien eingestellt worden. Einschränkungen gibt es nicht nur in Zürich selbst, sondern auch im Umland. Der Grund: Auf den Strecken und Straßen liegt entweder zu viel Schnee oder sie sind durch abgebrochene Äste blockiert. Auch wurden Oberleitungen beschädigt. Wann der Personennahverkehr wieder aufgenommen werden kann, war zunächst unklar. In den Bergregionen sind viele Straßen und Bahnstrecken wegen Lawinengefahr gesperrt.