Beim Umgang mit Russland gibt es Differenzen in der Allianz. Der Streit um die Ostseepipeline Nord Stream 2 hat das deutlich gemacht. Am zweiten Tag des Nato-Außenminister-Treffens in Brüssel soll es um die Frage gehen, ob die Allianz Moskau einen neuen Dialog anbietet.