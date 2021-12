Jetzt, in den Tagen vor Weihnachten, rüsten die Christbaumverkäufer noch mal auf. An vielen Ecken und Enden stehen jetzt die mobilen Wälder- ob vor Supermärkten oder auf oft seit Jahrzenten angestammten Verkaufsplätzen auf der Straße. Wolfgang Köhler hat in Heilbronn nach einem der Traditionshändler gesucht und ist fündig geworden.