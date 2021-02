Mod – Die Hochwasser spülen ihn zutage den Müll in unseren Flüssen.

In Deutschland wird Plastik recyclet – ab in den gelben Sack und dann kommt es so die Wunschvorstellung wieder als Verpackung in den Supermarkt. Leider funktioniert der Kreislauf nicht zu 100% Und das was man in den Flüssen schwimmen sieht ist nur die Spitze des Eisbergs.

Martin Thiel und das Problem mit dem Mikroplastik in unseren Flüssen.

Plastik ist im Meer und den Flüssen das Umweltproblem Nummer 1 - in Donau, Mosel und Rhein und in allen Nebenflüssen findet man kleinste Plastikpartikel. Greenpeace war im letzten Herbst auf dem Rhein Unterwegs um den Eintrag genauer zu untersuchen. Es wurde überall Mikroplastik gefunden so Sprecherin Daniela Hermann

[Audio: rhein kontinuierrlich, 00:00:24,52]

Plastik ist damit das Umweltproblem nummer 1 für die Flüsse - rund 1 Mio KG Müll werden Schätzungen zu folge jährlich in die Nordsee gespült.

und es gibt viele Quellen aus denen Mikroplastik entsteht. Wir sind ja von Kunststoffen umgeben.

25 Mio Tonnen Kunststoffabfälle entehen jedes Jahr in Europa und nur grob 1/3 wird recyclet. –

Angefangen von weggeworfene Plastikflaschen und Tüten bis hin zu Mikroplastik in kosmetischen Produkten

alles landet mit abwasser, Wind und Regen im Fluss und irgendwann im Meer so - Meeresbiologe Daniel Pfender vom NABU.

[Audio: Reifen Quelle , 00:00:14,54]

Das Problem Plastik hält ewig, wird kaum abgebaut... nur zerkleinert, lagert sich ab gelangt in die Nahrungskette von kleinslebewesen, Schildkröten und fischen. - und da Plastik giftige Stoffe anzieht erhöht sich die Gefahr für die Fluss und Meeresbewohner... so Daniela Hermann von GReenpeace

[Audio: ökosystem , 00:00:29,37]

Zwar sind die Folgen noch schwer abzuschätzen... aber Im Labor wurde schon nachgewiesen dass das Immunsystem und die Fortpflanzung von Lebewesen gestört werden kann. Und Plastik ist mittlerweile genauso ein Bestandteil der Sedimente in Flüssen und Meeren wie Sand, Schlamm und Nährstoffe. Geschätzt 3% des Strandsandes besteht schon aus kleinsten Plastikteilchen. und die PlastikStrudel in den Ozeanen sind 4x so groß wie Deutschland. Tendenz steigend. - -

Was tun? Daniel Pfender vom Nabu appelliert ans das Konsumverhalten. Den Plastikanteil an Verpackungen zu senken wäre ein wichtiger Schritt.

Denn die Menge die Jeder einzelne an Plastikmüll produziert ist groß

[Audio: Pro kopf , 00:00:19,44]

Und man kann sich auch nicht damit rausreden dass es im gelben Sack landet und recyclet wird... denn nicht alles kann wieder verwendet werden oder wird verbrannt, Das Probelem wir sind von Plastik umgeben, und zu viel gelangt in die Umwelt und landet irgenwann im Fluss und damit im Meer. daran ändert auch das vermeintlich vorbildliche Müllsammelsystem in Deutschland nichts. Nur etwa 40-60% Prozent des Plastikmülls werden recyclet. Bevor wir mit dem finger auf Asien zeigen, die größten verursacher von Plastikmüll. sollten wir also vor der eigenen Haustüre Kehren so David Pfender vom Nabu

[Audio: Hausaufgaben , 00:00:15,00]