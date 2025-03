Wirtschaft in BW reagiert auf AfD

Zehntausende gehen gerade überall in Deutschland gegen Rassismus und auch gegen die AfD auf die Straße, auch in Baden-Württemberg sind fürs Wochenende Demos geplant, unter anderem in Stuttgart. Seit die Recherchen von Correctiv enthüllt haben, dass Rechtsextreme planen, Menschen ausländischer Herkunft massenhaft aus Deutschland abzuschieben, ist für viele eine Grenze überschritten. Und auch Unternehmen, CEOs und Chefinnen, beziehen jetzt Stellung in der aktuellen Diskussion. Geli Hensolt mit Stimmen von Verantwortlichen aus der Wirtschaft im Südwesten.