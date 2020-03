Alle Menschen Deutschlands und vieler weiterer Länder sind zu Selbst-Isolation aufgerufen. Möglichst wenig Kontakt zu Mitmenschen, heißt es. Das ist drastisch, doch es könnte strenger kommen. Dass es so bleibt, liegt in unserer Hand, kommentiert Berlin-Korrespondent Christopher Jähnert.

Mindestens 1,5 Meter Abstand zu Menschen auf der Straße und im Supermarkt, Restaurants schließen um 18:00 Uhr, alle Geschäfte bis auf die der Grundversorgung geschlossen, jede und jeder soll so wenig wie möglich mit anderen Menschen in direkten Kontakt treten. Das sind drastische Maßnahmen, die es so in Deutschland noch nie gegeben hat.

Doch könnten die Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, von der Politik noch verschärft werden - mit Ausgangssperren wie in Italien, Spanien und Frankreich. In Deutschland gibt es bislang eine Gemeinde, die eine solche Sperre verhängt hat, Mitterteich, eine 7.000-Einwohner-Stadt in Bayern. Dass dieses Mittel zur Eindämmung des Virus nicht bundesweit angewandt werden muss, liege in unser aller Hand, kommentiert Christopher Jähnert im Video.