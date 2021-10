per Mail teilen

So wie manch Radfahrer das vielleicht gerne hätte, wird es vermutlich nicht werden in unseren Innenstädten. Aber fast jeder, der täglich im Stau steht, hat sich schon mal gefragt, ob man das nicht besser hinkriegen könnte mit unserem Verkehr. Verkehrs- und Stadtplaner der Uni Stuttgart denken da schon länger drüber nach. Im Forschungsprojekt Mobilab haben sie eine Idee entwickelt, wie wir uns künftig in der Stadt fortbewegen könnten.