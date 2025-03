Wie kann KI dem Wald aus der Klimakrise helfen?

Vögel zwitschern, Geäst knackst, ein Eichhörnchen huscht über den Weg und schnell den Baum hinauf. So eine schöne Waldatmosphäre ist Natur pur. Wer denkt da schon an KI – an Künstliche Intelligenz?

Die Forstwissenschaft ist aber ganz dankbar, dass es sie gibt. Bei der Forschung, wie kommt der Wald aus der Krise, welcher Wald kann dem Klimawandel trotzen – da kann KI den Forschenden tatsächlich etwas unter die Arme greifen, berichtet Alice Thiel-Sonnen an einem Beispiel aus Rheinland-Pfalz.