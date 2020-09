Mehr als 1.500 Flüchtlinge - so viele will Deutschland jetzt aus Griechenland aufnehmen. Das ist nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos beschlossene Sache. Und da liegt der Gedanke nah, dass die Flüchtlinge, die jetzt kommen dürfen, auch aus Moria sind. Aber so ist es dann doch nicht.