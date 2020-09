Es ist heiß. Die Menschen suchen den Schatten oder einen Platz im Wasser. Und die Tiere in der Stuttgarter Wilhelma? Wie gehen die mit der Hitze um?

“Die Tiere in der Wilhelma mögen das,“ sagt der Sprecher des Stuttgarter Zoos, Harald Knitter. Sie seien gut an die derzeitige Hitze angepasst. Das gelte auch z.B. für die in der Wilhelma beheimateten Brillenpinguine. "Die kommen aus Südafrika, sind also Afrikaner. Die kennen die Hitze.“

Auch die Schlammpackung kühlt

Die Elefanten gingen stoisch mit der Hitze um, so Knitter. “Es ist jetzt nicht so, dass sie sich in die knallige Sonne stellen würden. Die suchen schon den Halbschatten auf.“ Die großen Ohren der asiatischen Elefanten seien mit sehr feinen Adern durchzogen und könnten damit prima Hitze abgeben. “Und sie können damit fächern. Das ist so die körpereigene Klimaanlage.“ Außerdem verschafften sie sich ab und zu eine Schlammpackung. “Auch das kühlt“.

Schwimmen im Mineralwasser

Mit Blick auf die Wassersituation wies Knitter darauf hin, dass die Wilhelma eine eigene Quelle habe und zwar mit Mineralwasser. "Das heißt, dass in der Wilhelma zum Beispiel die Seelöwen im Mineralwasser schwimmen.“