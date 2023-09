Was habe ich von der Kommunalen Wärmeplanung?

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Dafür muss auch beim Heizen der Umstieg von fossilen auf Erneuerbare Energien gelingen. Ein wichtiger Schritt dazu soll das Wärmeplanungsgesetz sein. In Baden-Württemberg gibt es diese Pflicht bereits, in allen anderen Bundesländern kommen mit dem Gesetz viel Aufwand und hohe Kosten auf die Städte und Gemeinden zu. Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion erklärt, was Bürger davon haben, wenn es an ihrem Wohnort künftig eine Kommunale Wärmeplanung gibt.