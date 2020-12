Der Himmel über Deutschland bleibt in der Silvesternacht dunkel. Das Verkaufsverbot für Pyrotechnik erspare uns aber Unmengen Müll und mehr als 2.000 Tonnen gesundheitsschädlichen Feinstaubs, sagt SWR-Umweltredakteurin Sabine Schütze.

Ultrafeine Staubpartikel gelangten durch das Feuerwerk tief in die Lunge, teilweise sogar bis ins Blut und begünstigten Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen. In den Raketen seien außerdem Schwermetalle wie Blei, Barium und Chrom – und giftige Chlor- und Schwefelverbindungen. Auch diese Stoffe atmen wir demnach ein und sie belasten die Umwelt. Allein in den fünf deutschen Metropolen entstehe normalerweise fast 200 Tonnen Silvestermüll, so Schütze.