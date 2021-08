per Mail teilen

Zwei Bahnstreiks innerhalb von zwei Wochen - nur jeder vierte Zug ist unterwegs. Das geht vor allem den Berufspendlern auf den Senkel. Es gibt zwar einen Ersatzfahrplan der Bahn, aber trotzdem müssen Bahnreisende Glück haben, wenn ihr Zug zumindest nur etwas verspätet kommt und nicht ganz ausfällt. So wie Reisende am Hauptbahnhof in Kaiserslautern.