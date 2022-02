VW und Porsche bestätigen Pläne für Börsengang von Porsche

Gerüchte über einen Börsengang von Porsche gibt es seit langem. Jetzt hat Volkswagen bestätigt, dass daran gearbeitet wird, den Sportwagenbauer an die Börse zu bringen. Es liege dazu bereits ein Eckepunktpapier vor, so der Wolfsburger Konzern und die Porsche Holding.

Volkswagen und die Porsche Holding sind sich einige. Sie streben an den Sportwagenbauer Porsche an die Börse zu bringen. Beide Seiten bestätigten, darüber in fortgeschrittenen Gesprächen zu sein. Wie beiden Unternehmen darüber hinaus mitteilten, haben sie ein Eckpunktepapier ausgehandelt, dass die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines möglichen Börsengangs des Sportwagenbauers bilden soll. Eine Entscheidung so Volkswagen sei aber noch nicht gefallen. Über einen Börsengang von Porsche wird seit Jahren spekuliert. Es wird mit einem Milliardenerlös gerechnet. Laut Medienberichten will Volkswagen das Geld investieren um bei der E-Mobilität und der Digitlaisierung schneller voranzukommen. Die Familien Porsche und Piech, die über ihre Beteiligungsgesellschaft die Porsche SE, größter VW-Aktionär sind, sollen den Porsche-Börsengang forcieren, um sich wieder direkt an der Sportwagenschmiede beteiligen zu können.

