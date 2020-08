Der baden-württembergische Verkehrsminister Hermann will die Maskenpflicht in Bus und Bahn konsequenter durchsetzen und ahnden. In den nächsten Wochen würden vermehrt Kontrollen durchgeführt, kündigte der Grünen-Politiker an. Wer sich weigere, Maske zu tragen, müsse aussteigen oder ein Bußgeld von bis zu 250 Euro zahlen.