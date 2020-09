Die deutsche Wirtschaft beklagt Grenzschließungen und Quarantänebestimmungen zum Beispiel in Risikogebiete wie Spanien oder auch Teile der USA. Mehrere Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben die Bundesregierung zu einem Kurswechsel bei den Beschränkungen von Auslandsreisen aufgefordert. ---- Die jetzt verlängerten und wieder ausgeweiteten Einschränkungen in andere Länder hätten vielfältige negative wirtschaftliche Auswirkungen, heißt es in einem gemeinsamen Papier vom Deutschen Industrie- und Handelskammertags, des Bundesverbands der Deutschen Industrie und vom Deutschen Handwerk. Die Reisebeschränkungen durch Corona wirken sich nicht nur auf den Tourismus, sondern auch auf die Wirtschaft in Deutschland insgesamt aus. Zwar gibt es seit Beginn der Pandemie einen spürbaren Trend hin zu Videokonferenzen - Dienstleister sprechen von Zunahmen von bis zu 40 Prozent - ganz auf Geschäftsreisen verzichten wollen die deutschen Unternehmen aber dennoch nicht. Wegen der Grenzschließungen und Quarantänemaßnahmen könnten Unternehmen oft ihre Manager, Techniker, oder Vertriebsmitarbeiter nicht zu ihren Kunden im Ausland entsenden. Und weil im vergangenen Jahr nahezu alle internationalen Fachmessen ausgefallen sind, fehlen vielen Unternehmen neue Aufträge. Die Verbände beklagen, dass deshalb Handel global getroffen wurde. Investitionen seien davon ebenfalls betroffen. Jetzt müsse man zu einer verhältnismäßigen Strategie kommen, was die Reisebeschränkungen betrifft, um Geschäftsreisen zu erleichtern.