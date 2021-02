Für Biden war es ein Herzensanliegen: die USA zurück ins Paris-Abkommen bringen. Mission accomplished! Aber jetzt muss er liefern!

Und zwar doppelt. Formal im internationalen Klimaschutzprozess und faktisch zuhause.

Nach dem Paris-Abkommen sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, nationale Beiträge zum Klimaschutz (NDC, national determined contribution) einzureichen. Die USA hatten unter Barack Obama zugesagt, bis zum Jahr 2025 ihren Treibhausgas-Ausstoß um 26-28% zureduzieren (gemessen an 2005). Und Biden muss gleich eine Schippe drauflegen: eigentlich sollten die Mitgliedsstaaten des Klimaabkommens schon Ende des vergangenen Jahres ein weitergehendes und präzise ausformuliertes NDC für 2030 vorlegen. Auch das wird nun schnell von Biden erwartet. Er will ja die USA nicht nur wieder am Verhandlungstisch sehen, sondern auch in einer Führungsrolle.

Am 22. April will er deshalb einen eigenen Klimagipfel veranstalten. Dabei könnte er kaum schon ein fertiges NDC vorlegen, wohl aber Rahmendaten dafür. Klimaschützer erwarten, dass er eine Verminderung der Treibhausgase um 50-55% bis 2030 ankündigt.

Schon in seinen ersten Amtstagen hat Präsident Biden aber auch faktisch mit dem Umsteuern angefangen. Er hat die Öl- und Gasförderung auf öffentlichem Land weitgehend gestoppt und die Behörden angewiesen, die Verbrauchsstandards für Autos wieder zu verschärfen.

Das wird aber nicht ausreichen. Es wird mehr Klimaschutz brauchen und auch unangenehmere Maßnahmen.

Auch wenn die Demokraten formal in beiden Häusern das Sagen haben, wird es nicht einfach sein, ein engagiertes Klimaschutzpaket durchzubringen. Und Joe Biden hat als oberstes Ziel ja auch versprochen, die Nation zu Einen.

denn die breite Anhängerschaft des ehemaligen Präsidenten Trump sieht im Klimaschutz einen Anschlag auf die US-Wirtschaft. Gerade jetzt bei der Kältewelle mit massiven Stromausfällen in Teilen des Landes wird deutlich, wie aufgeladen die Situation ist. Der Gouverneur von Texas etwa polemisiert gegen Erneuerbare Energien, macht eingefrorene Windräder dafür verantwortlich, dass Menschen frieren müssen. Auch wenn Experten belegen, dass das bekannt schlechte Stromnetz in den USA dafür verantwortlich ist, ein Mangel an Gasvorräten und Massen an völlig ineffizienten Heizlüftern.

Selbst wenn die nationale Debatte um Klimaziele in den USA wahrscheinlich genauso schwierig wird wie in anderen Staaten: International kann Bidens Haltung den Klimaschutz voranbringen. Die wichtigsten Industrieblöcke – die EU, China und die USA – akzeptieren wieder gleiche Grundlagen und diskutieren ähnliche Maßnahmen. Sie können so einigermaßen darauf vertrauen, dass keiner versucht einseitig den „deal“ zu seinen Gunsten zu machen.