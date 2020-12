Im Prozess um die Terroranschläge auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt in Paris im Januar 2015 wird heute (Mittwoch, 16.12.) das Urteil erwartet.

14 Angeklagte, 150 Zeugen und Experten, 200 Nebenkläger, das sind die Dimensionen dieses Mammutprozesses. Doch ob die Urteile, die am heutigen 55. Verhandlungstag ergehen sollen, den hohen Erwartungen vieler Opfer und Angehöriger gerecht werden können, das scheint fraglich. Denn was die tatsächlichen Hintergründe der Anschläge von Charlie Hebdo und dem Supermarkt Hyper Cacher angeht, konnten die Ermittler nicht allzu viel Neues beibringen. Drei wichtige Hinterleute sind in Syrien verschollen und womöglich tot. Die restlichen elf Angeklagten, die selbst im Gerichtssaal präsent waren, verstrickten sich immer wieder in Widersprüche und teils gegenteilige Behauptungen. Ob das Gericht am Ende der Ansicht der Ermittler, die Angeklagten hätten die Attentäter teils mit Waffen, teils mit Logistik unterstützt und dabei u