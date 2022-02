Ungeimpfte Pflegekraft: "Ich bin für eine freie Impf-Entscheidung"

Die Impfpflicht kommt – das Personal geht? Ab Mitte März müssen alle, die in Pflegeeinrichtungen, in Altenheimen oder Krankenhäusern, arbeiten, gegen Corona geimpft sein. Wer nicht geimpft ist, kann dann nicht mehr als Krankenpfleger oder Altenpflegerin arbeiten. So schreibt es das Gesetz vor. Viele fürchten, dass dieses Gesetz den Personalmangel noch verschärfen wird. Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Umsetzung dieser Impfpflicht für Bayern deshalb heute erstmal verschoben. Andere Bundesländer – RP und BW – wollen daran festhalten. Was das für die ungeimpften Pflegekräfte bedeutet, darüber hat Geli Hensolt aus der SWR Wirtschaftsredaktion, mit einer Betroffenen gesprochen. Weil sie lieber nicht erkannt werden möchte, haben wir ihr einen anderen Namen gegeben.