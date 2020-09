Der vom SWR mitproduzierte Dokumentarfilm "Eine Klinik im Untergrund - The Cave" hat einen Emmy gewonnen. Das Werk des syrischen Dokumentarfilmers Feras Fayyad erhielt die Auszeichnung für die beste Kamera in einem nicht-fiktionalen Film. "The Cave" zeigt die Arbeit einer angehenden Kinderärztin in einem unterirdischen Feldkrankenhaus in Ost- Ghouta während des Bürgerkriegs in Syrien