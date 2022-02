Teamviewer kauft Aktien zurück

Das Software-Unternehmen Teamviewer will eigene Aktien zurückkaufen und damit den Aktienkurs stützen. Das hat die Firma aus Göppingen bei Stuttgart am Morgen bekannt gegeben:

Teamviewer will eigene Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Euro zurückkaufen. Das entspräche maximal 20 Millionen Aktien – und damit knapp einem Zehntel aller Aktien, die zurzeit im Umlauf sind. Das Aktienrückkaufprogramm startet morgen und soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das Unternehmen will mit diesem Schritt den Aktienkurs stützen und die Aktionäre besänftigen. Die Teamviewer-Aktie lag in der Corona-Krise zeitweise bei mehr als 50 Euro, verlor dann aber immer mehr an Wert und steht seit dem Herbst letzten Jahres bei weniger als 15 Euro. Gründe für den sinkenden Kurs sind unter anderem Sorgen über ein langsameres Wachstum und zu hohe Kosten. Das Unternehmen ist im vergangenen Jahr weniger stark gewachsen als erhofft. Die Umsätze stiegen um 19 Prozent, deutlich weniger als im Vorjahr. Der bereinigte Jahresgewinn fiel mit 257 Millionen Euro zwei Prozent niedriger aus als im Vorjahr. Mittlerweile sei man aber wieder auf Kurs und zufrieden mit dem Abschluss des Geschäftsjahres, sagt Geschäftsführer Oliver Steil in einer heute veröffentlichen Pressemitteilung. Lena Stadler, SWR-Wirtschaftsredaktion