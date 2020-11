Anmoderation: Ab heute will in Italien die autonome Provinz Südtirol einen Corona-Massentest durchführen. Mit der bis Sonntag laufenden Aktion soll die weitere Ausbreitung der Covid-19-Infektionen in Region eingedämmt werden. Aus Rom Jörg Seisselberg Alle Südtiroler ab 5 Jahren sind aufgerufen, sich an den Tests zu beteiligen. Die Provinzregierung hofft, dass rund zwei Drittel der Bürger mitmachen. Das wären etwa 350.000 Menschen. Ziel der Aktion „Südtirol testet“ ist es, dass möglichst viele mit dem Coronavirus Infizierte, die keine Symptome spüren, erfahren, dass sie sich angesteckt haben. Rund eine halbe Stunde nach dem Antigen-Test soll das Ergebnis vorliegen und den Teilnehmern per Kurzmitteilung auf dem Handy oder per E-Mail mitgeteilt werden. Wer positiv getestet ist und keine Beschwerden hat, muss sich zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Sich auf das Coronavirus testen zu lassen, ist freiwillig und kostenlos. Hintergrund der Aktion ist, dass Experten vermuten, das Co