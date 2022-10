Stromsparkonzept für Weihnachtsmarkt Baden-Baden

Um den Stromverbrauch des Weihnachtsmarktes zu reduzieren, lässt die Stadt Baden-Baden nach eigener Aussage in diesem Jahr nur 90 Stände zu. Zum Vergleich: In früheren Jahren waren es 130. Außerdem soll es den Christbaum auf der Kurhauswiese in diesem Jahr nicht geben – genauso wie die Backstuben-Hütte für Kinder. Auf der Bühne wird laut der Stadt keine LED-Wand aufgebaut. Und: Es soll demnach ein Viertel weniger Auftritte geben. In der Trinkhalle sollen die Besucher des Weihnachtsmarktes sogar selbst in das Stromsparen einbezogen werden: Hier planen die Veranstalter einen Fahrrad-Generator, mit dem Besucherinnen und Besucher einen Weihnachtsbaum mit Muskelkraft erleuchten können.