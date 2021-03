Der Lockdown gilt bis zum 28. März weiter, allerdings in abgeschwächter Form. Das heißt private Treffen mit Freunden und Verwandten werden wieder in einem etwas größerem Kreis möglich. Zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen dürfen sich treffen. Dabei werden Kinder unter 14 nicht mitgezählt.

Auch auf Öffnungsperspektiven für Einzelhandel und Kultur haben sich Bund und Länder geeinigt. Dabei gibt es zwei Stufen: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 gehen die Lockerungen weiter, zwischen 50 und 100 sind die Vorgaben für Geschäfte und Kultureinrichtungen dagegen strenger.

Ab kommender Woche dürfen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte öffnen – allerdings mit einer Beschränkung der Kunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Und auch der Einzelhandel darf öffnen, wenn die Inzidenz unter 50 ist. Dann können auch Museen, Galerien oder Zoos wieder öffnen und kontaktfreier Sport im Freien ist wieder möglich.

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist nur Termin-Shopping möglich, Besuche in Museen gehen beispielsweise nur mit fester Terminbuchung und Dokumentation.

Je nach Entwicklung der Infektionszahlen kann es ab dem 22. März zur Öffnung von Außengastronomie kommen. Auch Theater und Kinos können bei einer Inzidenz unter 50 besucht werden.

Für die unterschiedlichen Öffnungsstufen gibt es auch eine Notbremse: Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen über 100 liegen, gelten wieder die bisherigen Lockdown-Regeln.

Geeinigt haben sich Bund und Länder auch darauf, Hausarztpraxen bereits Ende März in die Impfstrategie einzubeziehen. Vorausgesetzt es sind ausreichend Vakzine vorhanden, um parallel in Impfzentren und Praxen zu impfen. Außerdem sollen sich ab Montag alle Bürger einmal pro Woche kostenlos testen lassen können.