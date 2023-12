Stellenbau betrifft die gesamte Autonidustrie in BW

Ganz viele haben vor dieser Entwicklung schon lange gewarnt. Das Verbot von Diesel- und Benzinmotoren wird dazu führen, dass Stellen in der ganze Auto-Branche in großem Umfang verloren gehen. Wir sehen jetzt erst den Beginn dieser Entwicklung. Das wird noch einschneidender werden. Viele kleinere Zulieferer, die auf Diesel und Benziner spezialisiert sind, und die Beschäftigten dort wird es wohl noch härter treffen. Denn viele kleiner Firmen haben das kritisiert die IG Metall immer wieder, keine Alternativprodukte entwickelt. Zum Beispiel für E-Autos. Sie können deshalb ihren Beschäftigten keine andere Jobs anbieten, wie das jetzt Bosch macht, dort sollen ja Diesel – und Benzinexperten in anderen Unternehmensbereichen unterkommen. Insgesamt ist eben so, die Autobranche in Baden-Württemberg und die Mitarbeiter stehen vor einem Umbruch. Vor allem wenn Jobs am Diesel oder Benzinmotor hängen wird es schwierig. Das hängt mit dem Verbrennerverbot zusammen.