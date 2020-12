MoE Start Tarifverhandlungen M+ E Bezierk Mitte (RP):

In der Metall und Elektroindustrie starten am Mittag (13 Uhr) die Tarifverhandlungen für die Mittelgruppe, zu der auch Rheinland-Pfalz gehört. Verhandelt wird für insgesamt rund 420.000 Beschäftigte. Einzelheiten von Sabine Geipel.

Ohne Trillerpfeifen und Transparente, der Auftakt der Tarifrunde findet in Pandemiezeiten dieses Mal geräuschlos per Videokonferenz statt, dazu in kleiner Runde. Die Forderungen dagegen handfest – vier Prozent mehr, bei einer Laufzeit von 12 Monaten – Geld, das in den Betrieben, die wirtschaftlich stärker getroffen sind, auch zu Sicherung von Arbeitsplätzen verwendet werden soll, in anderen zur Steigerung der Einkommen. Von einem „Sicherheitspaket“ spricht IG Metall-Verhandlungsführer Köhlinger. Die Arbeitgeber lehnen das ab Verhandlungsführer Heger von Pfalzmetall sagte, die Corona-Pandemie verschlinge Unmengen von Mitteln, zusätzliche Kosten seien für die Betriebe zur Zeit nicht darstellbar." In Baden-Württemberg hatten die Tarifverhandlungen gestern begonnen. Nach zwei Stunden waren die Gespräche vertagt worden, am 18. Januar sollen sie fortgesetzt werden.

Sabine Geipel //SWR-Wirtschaftsredaktion